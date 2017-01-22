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Биончик покинул «Крумкачы» и вернулся в «Луч»

23.01.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, Иван Биончик покинул «Крумкачы» и вернулся в «Луч».

О мотивации такого решения в данный момент ничего не известно.  Телефон Шунто не отвечает, а сам Биончик попросил обратиться за комментариями позже.

Напомним, Биончик пополнил тренерский штаб «воронов» 16 января.   

Ранее сообщалось, что тренерский штаб покинул Василий Хомутовский.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, Иван Биончик покинул «Крумкачы» и вернулся в «Луч».

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