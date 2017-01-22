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Биончик покинул «Крумкачы» и вернулся в «Луч»
23.01.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, Иван Биончик покинул «Крумкачы» и вернулся в «Луч».
О мотивации такого решения в данный момент ничего не известно. Телефон Шунто не отвечает, а сам Биончик попросил обратиться за комментариями позже.
Напомним, Биончик
Ранее сообщалось, что тренерский штаб
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Как стало известно Tribuna.com, Иван Биончик покинул «Крумкачы» и вернулся в «Луч».
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