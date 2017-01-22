Как стало известно Tribuna.com, Иван Биончик покинул «Крумкачы» и вернулся в «Луч».

О мотивации такого решения в данный момент ничего не известно. Телефон Шунто не отвечает, а сам Биончик попросил обратиться за комментариями позже.

Напомним, Биончик пополнил тренерский штаб «воронов» 16 января.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб покинул Василий Хомутовский.