Председатель ФХБ Игорь Рачковский рассказал о совместной заявке с Латвией на ЧМ-2021.

«Условия совместной заявки: сборная России будет играть у нас, Финляндия – в Латвии. Четвертьфиналы пройдут и в Минске, и в Риге. Полуфиналы и финал – в Минске», – сказал Рачковский.