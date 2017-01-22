﻿ Игорь Рачковский: «Условия совместной заявки на ЧМ-2021: сборная России будет играть у нас. Полуфиналы и финал – в Минске». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Игорь Рачковский: «Условия совместной заявки на ЧМ-2021: сборная России будет играть у нас. Полуфиналы и финал – в Минске»

23.01.2017 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель ФХБ Игорь Рачковский рассказал о совместной заявке с Латвией на ЧМ-2021.

«Условия совместной заявки: сборная России будет играть у нас, Финляндия – в Латвии. Четвертьфиналы пройдут и в Минске, и в Риге. Полуфиналы и финал – в Минске», – сказал Рачковский.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель ФХБ Игорь Рачковский рассказал о совместной заявке с Латвией на ЧМ-2021.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Биончик покинул «Крумкачы» и вернулся в «Луч»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика