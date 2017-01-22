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Игорь Рачковский: «Условия совместной заявки на ЧМ-2021: сборная России будет играть у нас. Полуфиналы и финал – в Минске»
23.01.2017 19:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель ФХБ Игорь Рачковский рассказал о совместной заявке с Латвией на ЧМ-2021.
«Условия совместной заявки: сборная России будет играть у нас, Финляндия – в Латвии. Четвертьфиналы пройдут и в Минске, и в Риге. Полуфиналы и финал – в Минске», – сказал Рачковский.
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Игорь Рачковский: «Условия совместной заявки на ЧМ-2021: сборная России будет играть у нас. Полуфиналы и финал – в Минске»
Председатель ФХБ Игорь Рачковский рассказал о совместной заявке с Латвией на ЧМ-2021.
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