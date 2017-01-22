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Александр Глеб: «Мое будущее? До конца месяца все прояснится. С Капским на эту тему не разговаривали»
23.01.2017 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился информацией по поводу дальнейшей карьеры.
«Мое будущее? До конца месяца все прояснится. С Капским на эту тему не разговаривали. Если решу что-то, то позвоню и поговорю на эту тему», – сказал Глеб.
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Александр Глеб: «Мое будущее? До конца месяца все прояснится. С Капским на эту тему не разговаривали»
Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился информацией по поводу дальнейшей карьеры.
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