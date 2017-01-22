Белорусский полузащитник Александр Глеб поделился информацией по поводу дальнейшей карьеры.

«Мое будущее? До конца месяца все прояснится. С Капским на эту тему не разговаривали. Если решу что-то, то позвоню и поговорю на эту тему», – сказал Глеб.