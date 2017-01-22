﻿ Виталий Жуковский: «-7» очков у нас. Хотел, чтобы такого не было. Потратил много нервов и сил. Теперь нужно выкарабкиваться». 21.by
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Виталий Жуковский: «-7» очков у нас. Хотел, чтобы такого не было. Потратил много нервов и сил. Теперь нужно выкарабкиваться»

23.01.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал наказание клуба на старте сезона.

«Боролся до конца. Хотел, чтобы такого не было. Потратил много нервов и сил. Но это уже прошло. Теперь нужно выкарабкиваться. «-7» очков у нас. Но на старте команды много теряют. Нужно оставаться мужчинами, выходить на поле и достойно представить минский район в высшей лиге», – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский прокомментировал наказание клуба на старте сезона.

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