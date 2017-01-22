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НБА. Регулярный чемпионат. «Майами» примет «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» – «Кливленд» и другие матчи
23.01.2017 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
В понедельник, 23 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Майами» примет «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» – «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НБА. Регулярный чемпионат. «Майами» примет «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» – «Кливленд» и другие матчи
В понедельник, 23 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Майами» примет «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» – «Кливленд».
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