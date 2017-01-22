﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Майами» примет «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» – «Кливленд» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Майами» примет «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» – «Кливленд» и другие матчи

23.01.2017 20:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В понедельник, 23 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Майами» примет «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» – «Кливленд».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Вашингтон
Дата проведения
24 января, 03.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью

 

Бруклин – Сан-Антонио
Дата проведения
24 января, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Атланта – Клипперс
Дата проведения
24 января, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

 

Майами – Голден Стэйт
Дата проведения
24 января, 03.30, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

 

Детройт – Сакраменто
Дата проведения
24 января, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Превью

 

Милуоки – Хьюстон
Дата проведения
24 января, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

 

Новый Орлеан – Кливленд
Дата проведения
24 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

 

Индиана – Нью-Йорк
Дата проведения
24 января, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

 

Юта – Оклахома-Сити
Дата проведения
24 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НБА

Статистика НБА

 
 
Ссылка на источник 53
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В понедельник, 23 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Майами» примет «Голден Стэйт», «Новый Орлеан» – «Кливленд».

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