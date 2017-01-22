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Олег Кононов: «Веду переговоры с одним из клубов. Если не срастется, можно вернуться к теме сборной Беларуси»
23.01.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный специалист Олег Кононов рассказал о шансах возглавить сборную Беларуси.
«Сейчас я веду переговоры с одним из клубов и поэтому не могу обсуждать тему сборной, о чем и сказал Сергею Сафарьяну, когда он мне позвонил. О совмещении же должностей речи быть не может. Клуб будет не в восторге от такого варианта, да и я против.
Заниматься серьезно можно только одной командой. При этом не знаю, как будут развиваться события, подпишу ли контракт с клубом. Ситуация должна вскоре проясниться. Если вдруг не срастется, можно вернуться к теме сборной. О чем и договорились. Работа с национальной командой интересна и ответственна», – сказал Кононов.
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Олег Кононов: «Веду переговоры с одним из клубов. Если не срастется, можно вернуться к теме сборной Беларуси»
Известный специалист Олег Кононов рассказал о шансах возглавить сборную Беларуси.
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