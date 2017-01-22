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Иван Семененя: «Команда справилась с задачей на ЧМ. Но есть на душе маленький осадок после игры со шведами»

23.01.2017 21:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя БФГ Иван Семененя оценил игру сборной Беларуси на чемпионате мира.

«Задача, которая стояла перед сборной Беларуси и тренерским штабом на чемпионате мира – выход в плей-офф. Команда справилась. Но есть на душе маленький осадок после игры со шведами. Не в том плане, что крупно проиграли. А в том плане, что не увидели игры, которую хотели.

Команда «перегорела» и была не готова к сопернику такого класса, как Швеция. На Венгрию настроились серьезно и смогли одержать победу. Полагаю, по возвращению сборной более детально рассмотрим все вопросы. Узнаем причины неудачи в игре со шведами.

Отсутствие Сергея Рутенко? С одной стороны уверен, что он бы помог команде. Но с другой стороны, молодые гандболисты получили больше доверия и смогли бороться за место, чтобы достойно заменить Сергея.

Наша сборная одна из самых молодых на турнире. На данный момент в нашей стране более 8 тысяч человек занимаются гандболом. 41 регион, где развивается гандбол. Сегодня меня беспокоит то, что гандбол исключили из школьной программы. Это не совсем правильно. Делаем попытки, чтоб изменить эту ситуацию», – сказал Семененя.

 
 
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Заместитель председателя БФГ Иван Семененя оценил игру сборной Беларуси на чемпионате мира.

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