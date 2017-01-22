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Генсек НОК Котов: «Дело гребцов? Заверяю, что одними извинениями у виновных ограничиться не получится»

23.01.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о деле с дисквалификацией гребцов, которая была отменена.

«Обещали извиниться, если мы одержим победу в деле гребцов. Но заверяю, что одними извинениями ограничиться не получится. Такой незаслуженный и необоснованный удар, который они нанесли по репутации нашей команды, не должен остаться без нашей реакции», – заявил Котов.

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Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о деле с дисквалификацией гребцов, которая была отменена.

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