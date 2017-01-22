|
Генсек НОК Котов: «Дело гребцов? Заверяю, что одними извинениями у виновных ограничиться не получится»
23.01.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о деле с дисквалификацией гребцов, которая была отменена.
«Обещали извиниться, если мы одержим победу в деле гребцов. Но заверяю, что одними извинениями ограничиться не получится. Такой незаслуженный и необоснованный удар, который они нанесли по репутации нашей команды, не должен остаться без нашей реакции», – заявил Котов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генсек НОК Котов: «Дело гребцов? Заверяю, что одними извинениями у виновных ограничиться не получится»
Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о деле с дисквалификацией гребцов, которая была отменена.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии