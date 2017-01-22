Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о деле с дисквалификацией гребцов, которая была отменена.

«Обещали извиниться, если мы одержим победу в деле гребцов. Но заверяю, что одними извинениями ограничиться не получится. Такой незаслуженный и необоснованный удар, который они нанесли по репутации нашей команды, не должен остаться без нашей реакции», – заявил Котов.

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