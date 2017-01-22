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Ярослав Завгородний: «Бюджет ЧМ-2021? Доходная часть превышает расходную»

23.01.2017 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь ФХБ Ярослав Завгородний поделился подробностями подготовки к возможному принятию ЧМ-2021.

«Документов подготовили очень много. Опросник международной федерации, который мы направили, объемом 97 страниц. К нему прилагалось еще много приложений, включая, таблицы, схемы, бюджеты и многое другое. Надо отдать должное коллегам из Латвии. Они в кратчайшие сроки профессионально подготовили свою часть документов. В итоге, ровно в срок подали все документы.

То, что последний раз ЧМ в Латвии был в 2006 году. Может быть, это даже хорошо. Потому что наш конкурент – Финляндия проводила чемпионат раньше Минска. Хорошо было в паре иметь страну, в которой давно не было такого турнира.

Чемпионат мира 2014 года с точки зрения экономики был удачным. Сейчас экономика выходит на первое место. Мероприятия такого масштаба, к сожалению, не так часто проходят в нашей стране. ЧМ и Европейские игры – уникальный шанс показать нашу страну, привлечь новых туристов.

Бюджет ЧМ-2021? Если коротко, то это секрет. Конечно, все заранее спланировано и посчитано. Доходная часть превышает расходную часть. Опять же, это предварительный бюджет. Не хотелось бы озвучивать цифры. Впереди большая работа.

Не знаю, насколько волнуются в Финляндии. У нас хорошие отношения с коллегами оттуда. По сути, и мы, и они готовимся очень серьезно. Это очень сильный соперник. У них стопроцентный результат. Сколько раз до этого они подавали заявки, всегда выигрывали. Надеюсь, в этот раз будет по-другому», – сказал Завгородний.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный секретарь ФХБ Ярослав Завгородний поделился подробностями подготовки к возможному принятию ЧМ-2021.

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