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13-летний хоккеист «Юности» дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника клюшкой по голове
23.01.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
13-летний хоккеист «Юности» Герман Беспрозванных дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника клюшкой по голове.
Такое решение было вынесено на заседании Судейского и Дисциплинарного комитета ФХБ.
Напомним, инцидент случился во время матча между хоккейными командами СДЮШОР «Юности» и донецкого «Донбасса» 21 января 2017 года.
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13-летний хоккеист «Юности» Герман Беспрозванных дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника клюшкой по голове.
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