13-летний хоккеист «Юности» Герман Беспрозванных дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника клюшкой по голове.

Такое решение было вынесено на заседании Судейского и Дисциплинарного комитета ФХБ.

Напомним, инцидент случился во время матча между хоккейными командами СДЮШОР «Юности» и донецкого «Донбасса» 21 января 2017 года.