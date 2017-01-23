﻿ 13-летний хоккеист «Юности» дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника клюшкой по голове. 21.by
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13-летний хоккеист «Юности» дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника клюшкой по голове

23.01.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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13-летний хоккеист «Юности» Герман Беспрозванных дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника клюшкой по голове.

Такое решение было вынесено на заседании Судейского и Дисциплинарного комитета ФХБ.

Напомним, инцидент случился во время матча между хоккейными командами СДЮШОР «Юности» и донецкого «Донбасса» 21 января 2017 года.

 
 
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13-летний хоккеист «Юности» Герман Беспрозванных дисквалифицирован до конца сезона за удар соперника клюшкой по голове.

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