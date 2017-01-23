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Денис Шунто: «Сильнее Дулуба нет тренера на постсоветском пространстве»
23.01.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением об Олеге Дулубе.
«Сильнее Дулуба нет тренера на постсоветском пространстве. И сборная Беларуси вряд ли кого-нибудь сильнее найдет. В любом случае, в «Крумкачах» будет интересный главный тренер», – сказал Шунто.
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Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением об Олеге Дулубе.
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