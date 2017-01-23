﻿ Денис Шунто: «Сильнее Дулуба нет тренера на постсоветском пространстве». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Денис Шунто: «Сильнее Дулуба нет тренера на постсоветском пространстве»

23.01.2017 22:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением об Олеге Дулубе.

«Сильнее Дулуба нет тренера на постсоветском пространстве. И сборная Беларуси вряд ли кого-нибудь сильнее найдет. В любом случае, в «Крумкачах» будет интересный главный тренер», – сказал Шунто.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением об Олеге Дулубе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Генсек НОК Котов: «Дело гребцов? Заверяю, что одними извинениями у виновных ограничиться не получится»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика