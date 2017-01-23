Руководитель ФК «Крумкачы» Денис Шунто поделился мнением об Олеге Дулубе.

«Сильнее Дулуба нет тренера на постсоветском пространстве. И сборная Беларуси вряд ли кого-нибудь сильнее найдет. В любом случае, в «Крумкачах» будет интересный главный тренер», – сказал Шунто.