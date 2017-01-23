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CAS снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле
23.01.2017 20:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 янв — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил однолетнее отстранение белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили Sputnik в понедельник в Министерстве спорта и туризма Беларуси.
© Sputnik Алексей Филиппов
Запрет был наложен Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в применении белорусскими гребцами допинга, тогда сборную отстранили на год от всех международных соревнований, включая ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.
Ранее сообщалось, что на сборах во Франции, где гребцы готовились к Олимпиаде, белорусская команда подверглась обыску по подозрению в нарушении антидопинговых правил, после чего и последовал запрет.
Сборная обратилась в Международный арбитражный суд в Лозанне с просьбой рассмотреть дело перед Олимпийскими играми в ускоренном порядке, однако в адрес истца последовал отказ, а слушание состоялось 7 ноября. Суд удовлетворил апелляцию белорусов из-за недостатка доказательств, предоставленных ICF.
В минувшую субботу стало известно, что
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Из-за запрета, наложенного в результате подозрений в употреблении допинга, гребцы пропустили летние Олимпийские игры в Рио.
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