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CAS снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле

23.01.2017 20:45 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 янв — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил однолетнее отстранение белорусской сборной по гребле на байдарках и каноэ, сообщили Sputnik в понедельник в Министерстве спорта и туризма Беларуси.

CAS снял однолетнее отстранение с мужской сборной Беларуси по гребле
© Sputnik Алексей Филиппов
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Запрет был наложен Международной федерацией каноэ (ICF) из-за подозрений в применении белорусскими гребцами допинга, тогда сборную отстранили на год от всех международных соревнований, включая ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что на сборах во Франции, где гребцы готовились к Олимпиаде, белорусская команда подверглась обыску по подозрению в нарушении антидопинговых правил, после чего и последовал запрет.

Сборная обратилась в Международный арбитражный суд в Лозанне с просьбой рассмотреть дело перед Олимпийскими играми в ускоренном порядке, однако в адрес истца последовал отказ, а слушание состоялось 7 ноября. Суд удовлетворил апелляцию белорусов из-за недостатка доказательств, предоставленных ICF.

В минувшую субботу стало известно, что Французское антидопинговое агентство (ФАДА) прекратило расследование в отношении четырех из пяти членов белорусской сборной по гребле.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за запрета, наложенного в результате подозрений в употреблении допинга, гребцы пропустили летние Олимпийские игры в Рио.

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