Тренер Иван Биончик рассказал о том, почему он покинул штаб ФК «Крумкачы» спустя неделю после представления команде.

– У меня сложились хорошие отношения с руководством команды. «Крумкачы» – прекрасный клуб, и я благодарен ему за сотрудничество и за теплые слова в мой адрес, которые прозвучали за неделю совместной работы. У команды не было главного тренера, и я руководил тренировочным процессом, пока шли поиски. Думаю, что-то получилось. Победили «Динамо», с футболистами установился хороший контакт. Но говорить о моем возвращении в «Луч» некорректно, поскольку с «Крумкачамi» я не был связан контрактом. Просто мы приняли коллегиальное решение не заключать соглашение. Можно сказать, не договорились. Инициатива исходила от меня.

– Сегодня утром Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования уголовного дела о договорных матчах в высшей и первой лигах. Известно, что в деле фигурируют бывшие сотрудники ФК «Луч», который уже лишен десяти очков на старте грядущего сезона. Не связано ли ваше решение не заключать соглашение с ФК «Крумкачы» с этим делом?

– Нет, никак не связано. Это домыслы, которые не имеют и не могут иметь под собой никакой подоплеки, – сказал Биончик.