﻿ Иван Биончик: «С руководством ФК «Крумкачы» приняли решение не заключать соглашение». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Иван Биончик: «С руководством ФК «Крумкачы» приняли решение не заключать соглашение»

24.01.2017 01:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер Иван Биончик рассказал о том, почему он покинул штаб ФК «Крумкачы» спустя неделю после представления команде. 

– У меня сложились хорошие отношения с руководством команды. «Крумкачы» – прекрасный клуб, и я благодарен ему за сотрудничество и за теплые слова в мой адрес, которые прозвучали за неделю совместной работы. У команды не было главного тренера, и я руководил тренировочным процессом, пока шли поиски. Думаю, что-то получилось. Победили «Динамо», с футболистами установился хороший контакт. Но говорить о моем возвращении в «Луч» некорректно, поскольку с «Крумкачамi» я не был связан контрактом. Просто мы приняли коллегиальное решение не заключать соглашение. Можно сказать, не договорились. Инициатива исходила от меня.

– Сегодня утром Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования уголовного дела о договорных матчах в высшей и первой лигах. Известно, что в деле фигурируют бывшие сотрудники ФК «Луч», который уже лишен десяти очков на старте грядущего сезона. Не связано ли ваше решение не заключать соглашение с ФК «Крумкачы» с этим делом?

– Нет, никак не связано. Это домыслы, которые не имеют и не могут иметь под собой никакой подоплеки, – сказал Биончик.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер Иван Биончик рассказал о том, почему он покинул штаб ФК «Крумкачы» спустя неделю после представления команде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по трансферу Дзюбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика