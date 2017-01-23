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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по трансферу Дзюбы
24.01.2017 00:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы.
Новый клуб экс-хавбека «Зенита» Акселя Витселя решил обратиться к кандидатуре Дзюбы после отказа нападающего «Фиорентины» Николы Калинича. Кроме «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на 28-летнего форварда сборной России претендует еще один китайский клуб.
В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
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Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы.
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