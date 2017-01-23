Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по поводу возможного трансфера нападающего Артема Дзюбы.

Новый клуб экс-хавбека «Зенита» Акселя Витселя решил обратиться к кандидатуре Дзюбы после отказа нападающего «Фиорентины» Николы Калинича. Кроме «Тяньцзинь Цюаньцзянь» на 28-летнего форварда сборной России претендует еще один китайский клуб.

В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь голов в 20 матчах за «Зенит» во всех турнирах.