﻿ Australian Open. 1/4 финала. Вавринка сыграет с Тсонга, Федерер – со Зверевым. 21.by
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Australian Open. 1/4 финала. Вавринка сыграет с Тсонга, Федерер – со Зверевым

24.01.2017 00:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Возвращающийся после травмы Роджер Федерер (17) за выход в полуфинал Australian Open сыграет с дебютантом стадии Мишей Зверевым.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Рафаэль Надаль (Испания)  Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
25 января,
Онлайн матча

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Стэн Вавринка (Швейцария)  Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
Дата проведения
24 января, 05.30
Онлайн матча

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Давид Гоффен (Бельгия)  Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
24 января, 02.00
Онлайн матча

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Миша Зверев (Германия)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
24 января, 10.00
Онлайн матча

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Возвращающийся после травмы Роджер Федерер (17) за выход в полуфинал Australian Open сыграет с дебютантом стадии Мишей Зверевым.

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