|
Australian Open. 1/4 финала. Вавринка сыграет с Тсонга, Федерер – со Зверевым
24.01.2017 00:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Возвращающийся после травмы Роджер Федерер (17) за выход в полуфинал Australian Open сыграет с дебютантом стадии Мишей Зверевым.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возвращающийся после травмы Роджер Федерер (17) за выход в полуфинал Australian Open сыграет с дебютантом стадии Мишей Зверевым.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии