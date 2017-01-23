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«Прессбол»: Карпин провел переговоры с АБФФ, его шансы на пост главного тренера невелики
24.01.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
По информации газеты «Прессбол», АБФФ провела переговоры с Валерием Карпиным, который является кандидатом на пост главного тренера сборной Беларуси.
Отмечается, что, по сведениям издания, шансы Карпина возглавить команду невелики.
Напомним, ранее Tribuna.com
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По информации газеты «Прессбол», АБФФ провела переговоры с Валерием Карпиным, который является кандидатом на пост главного тренера сборной Беларуси.
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