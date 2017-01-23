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Australian Open. 1/4 финала. Павлюченкова проиграла Винус Уильямс, Вандевей разгромила Мугурусу

24.01.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В своем первом за 18 лет четвертьфинале «Шлема» Мирьяна Лючич-Барони сыграет с Каролиной Плишковой (5).

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Винус Уильямс (США)  Анастасия Павлюченкова (Россия)
6:47:6
Дата проведения
24 января, 02.20
Онлайн матча
Йоханна Конта (Великобритания)  Серена Уильямс (США)
Дата проведения
25 января, 02.00
Онлайн матча
Каролина Плишкова (Чехия)  Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)
Дата проведения
25 января,
Онлайн матча
Коко Вандевей (США)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
6:46:0
Дата проведения
24 января, 04.30
Онлайн матча
 
 
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В своем первом за 18 лет четвертьфинале «Шлема» Мирьяна Лючич-Барони сыграет с Каролиной Плишковой (5).

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