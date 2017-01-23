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Белорус Ильич вошел в состав Спортивного арбитражного суда
24.01.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Согласно сообщению, полученному из Лозанны 19 января 2017 года, Международный спортивный арбитражный совет (ICAS), руководящий орган Спортивного арбитражного суда (CAS), утвердил в должности 24 новых арбитров и 2 новых посредников. В их числе – белорус Сергей Ильич.
C 1 января 2017 года новые члены Совета приступают к исполнению обязанностей в арбитражных и согласительных процедурах CAS.
Ильич стал третьим белорусским арбитром, который в последнее время был включен в состав CAS. Помимо Ильича, в спортивном суде также работают Александр Данилевич и Тимур Сысуев.
Отметим, что Ильич также является председателем комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ, членом комитета УЕФА, а также делегатом УЕФА.
CAS был создан в 1984 для урегулирования разногласий в мире спорта.
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Согласно сообщению, полученному из Лозанны 19 января 2017 года, Международный спортивный арбитражный совет (ICAS), руководящий орган Спортивного арбитражного суда (CAS),...
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