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Белорус Ильич вошел в состав Спортивного арбитражного суда

24.01.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Согласно сообщению, полученному из Лозанны 19 января 2017 года, Международный спортивный арбитражный совет (ICAS), руководящий орган Спортивного арбитражного суда (CAS), утвердил в должности 24 новых арбитров и 2 новых посредников. В их числе – белорус Сергей Ильич.

C 1 января 2017 года новые члены Совета приступают к исполнению обязанностей в арбитражных и согласительных процедурах CAS.

Ильич стал третьим белорусским арбитром, который в последнее время был включен в состав CAS. Помимо Ильича, в спортивном суде также работают Александр Данилевич и Тимур Сысуев.

Отметим, что Ильич также является председателем комитета по статусу и переходам футболистов АБФФ, членом комитета УЕФА, а также делегатом УЕФА.

CAS был создан в 1984 для урегулирования разногласий в мире спорта.

 
 
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Согласно сообщению, полученному из Лозанны 19 января 2017 года, Международный спортивный арбитражный совет (ICAS), руководящий орган Спортивного арбитражного суда (CAS),...

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