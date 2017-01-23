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FA дисквалифицирует Венгера минимум на 3 матча

24.01.2017 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольная ассоциация Англии собирается серьезно наказать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера за поведение в матче против «Бернли» (2:1).

FA, скорее всего, дисквалифицирует Венгера минимум на три матча, при этом ему будет запрещено присутствовать не только в раздевалке команды, но и вообще на стадионе.

Венгер оскорбил четвертого арбитра на 92-й минуте матча с «Бернли», когда в ворота его команды был назначен пенальти, за что был удален на трибуну. Позже Венгер толкнул судью, который указывал ему на необходимость уйти из технической зоны.

 
 
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Футбольная ассоциация Англии собирается серьезно наказать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера за поведение в матче против «Бернли» (2:1).

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