По информации «Прессбола», уход Ивана Биончика из «Крумкачоў» может быть связан с делом о договорных матчах, расследование которого завершено .

«Не исключено, столь резкий поворот связан со вчерашней новостью по делу о договорных матчах, размещенной на сайте Следственного комитета», – сообщает «Прессбол».

Однако сам Биончик это категорически опроверг.