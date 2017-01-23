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«Прессбол»: не исключено, уход Биончика из «Крумкачоў» связан с завершением расследования по делу о договорных матчах

24.01.2017 08:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По информации «Прессбола», уход Ивана Биончика из «Крумкачоў»  может быть связан с делом о договорных матчах, расследование которого завершено.

«Не исключено, столь резкий поворот связан со вчерашней новостью по делу о договорных матчах, размещенной на сайте Следственного комитета», – сообщает «Прессбол».

Однако сам Биончик это категорически опроверг.

 
Теги: Новости
 
 
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По информации «Прессбола», уход Ивана Биончика из «Крумкачоў» может быть связан с делом о договорных матчах, расследование которого завершено.

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