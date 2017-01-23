МИНСК, 24 янв — Sputnik. Возглавлявший "Королевские автогонки" почти 40 лет британский бизнесмен Берни Экклстоун больше не является исполнительным директором "Формулы-1", об этом он сам заявил накануне в интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport .

Американская компания Liberty Media, которой владеет миллиардер Джон Мэллоун, минувшей осенью приобрела 18,7-процентный пакет акций "Ф1", получив право на выкуп 100% акций, что будет сделано до конца марта 2017-го.



© Sputnik Михаил Корытов Продажи билетов на Гран-при России стартовали за 101 день до гонки

"Я больше не руковожу "Формулой-1". Мою должность занял Чейз Кэри (вице-председатель "Двадцатый век Фокс" — Sputnik). Я был уволен сегодня. Я просто ухожу", — сказал Экклстоун.

Он отметил, что ему предложена должность почетного президента, однако он не знает, что это такое, и добавил, что, возможно, будет посещать Гран-при.

"У меня еще много друзей в "Формуле-1". И у меня достаточно денег, чтобы посещать гонки", — подчеркнул 86-летний бизнесмен.

Ранее сообщалось, что должность Экклстоуна разделят несколько человек, в том числе бывший топ-менеджер американского кабельного спортивного канала ESPN Шон Братчес и экс-руководитель команд Honda, Brawn GP и Mercedes Росс Браун.

Берни Экклстоун находился в мире "Формулы-1" с 1958 года, когда сам выступал в гонках, однако провел всего лишь две гонки, а позже сосредоточился на менеджменте пилотов и 16 лет владел собственной командой Brabham. С 1978 года — председатель Ассоциации конструкторов "Формулы-1" (FOCA), с 1987 года — глава организации, занимающейся продвижением "Королевских гонок", в наши дни имеющей название Formula One Management (FOM).