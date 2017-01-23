Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.

Второй звездой признан голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, сделавший шатаут в матче с «Калгари» (4:0) при 26 сэйвах.

Первой звездой стал форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, сделавший первый в карьере покер в ворота «Колорадо» (5:2). Все 4 шайбы были заброшены в третьем периоде.

Третьей звездой назван защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, сделавший дубль в матче с «Каролиной» (6:1).