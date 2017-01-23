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НХЛ. Орлов стал третьей звездой дня
24.01.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
Второй звездой признан голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен, сделавший шатаут в матче с «Калгари» (4:0) при 26 сэйвах.
Первой звездой стал форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло, сделавший первый в карьере покер в ворота «Колорадо» (5:2). Все 4 шайбы были заброшены в третьем периоде.
Третьей звездой назван защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, сделавший дубль в матче с «Каролиной» (6:1).
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Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня.
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