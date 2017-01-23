|
Сергей Сафарьян: «Когда наступит ясность с новым тренером сборной? Точно не до конца января»
24.01.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о сроках назначения главного тренера сборной Беларуси.
«Когда наступит ясность с новым тренером? Точно не до конца января. Со всеми, с кем мы вели переговоры, произошли только первые встречи, знакомство. В каждом случае обе стороны брали паузу, чтобы обдумать полученную информацию. Мы обменивались мнениями о том, как должна быть выстроена работа, что она должна представлять собой со стороны главного тренера, как должен формироваться штаб команды. И с каждым из кандидатов обязательно предстоит следующий разговор», – сказал Сафарьян.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о сроках назначения главного тренера сборной Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии