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Сергей Сафарьян: «Когда наступит ясность с новым тренером сборной? Точно не до конца января»

24.01.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о сроках назначения главного тренера сборной Беларуси.

«Когда наступит ясность с новым тренером? Точно не до конца января. Со всеми, с кем мы вели переговоры, произошли только первые встречи, знакомство. В каждом случае обе стороны брали паузу, чтобы обдумать полученную информацию. Мы обменивались мнениями о том, как должна быть выстроена работа, что она должна представлять собой со стороны главного тренера, как должен формироваться штаб команды. И с каждым из кандидатов обязательно предстоит следующий разговор», – сказал Сафарьян.

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Теги: знакомства
 
 
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Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о сроках назначения главного тренера сборной Беларуси.

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