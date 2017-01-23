Заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о сроках назначения главного тренера сборной Беларуси.

«Когда наступит ясность с новым тренером? Точно не до конца января. Со всеми, с кем мы вели переговоры, произошли только первые встречи, знакомство. В каждом случае обе стороны брали паузу, чтобы обдумать полученную информацию. Мы обменивались мнениями о том, как должна быть выстроена работа, что она должна представлять собой со стороны главного тренера, как должен формироваться штаб команды. И с каждым из кандидатов обязательно предстоит следующий разговор», – сказал Сафарьян.

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