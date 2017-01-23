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CAS отменил дисквалификацию белорусских гребцов — Беларусь намерена требовать возмещения ущерба от Международной федерации каноэ

24.01.2017 08:40 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 24 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение по отстранению на один год мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное Международной федерации каноэ (ICF) из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта и туризма Беларуси.

Согласно решению ICF мужская сборная Беларуси была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.

При подготовке к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро сборная Беларуси весной текущего года проходила подготовку во Франции. Команда подверглась обыску со стороны полиции и подозревалась руководством ICF в применении запрещенных препаратов, из-за чего мужская сборная не смогла принять участие в летних играх 2016 года.

Белорусская сторона обратилась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. В ускоренном рассмотрении дела перед Олимпиадой CAS отказал, слушание состоялось 7 ноября в Швейцарии. Истцом к Международной федерации каноэ выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Несколько дней назад Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусских гребцов. Отмечается, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.

"С самого начала вопрос находился под личным контролем главы государства, который в числе приоритетов обозначил защиту прав белорусских спортсменов, — пояснил пресс-службе Национального олимпийского комитета генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов.

"Теперь мы будем готовить иски о возмещении материального и морального ущерба. Юридическими консультантами при рассмотрении данного дела выступают наши белорусские специалисты из адвокатского бюро "Данилевич и Воложинец", также мы привлекаем к работе и швейцарских правозащитников, — сообщил Котов.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 24 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение по отстранению на один год мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ,...

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