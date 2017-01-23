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Дарья Домрачева: «Отчество дочери? Ответ прост: Оле-Эйнаровна»
24.01.2017 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказал об отчестве своей дочери.
- Какое отчество у вашей дочери?
– Ответ прост: Оле-Эйнаровна, – ответила Домрачева.
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Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева рассказал об отчестве своей дочери.
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