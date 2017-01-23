﻿ Владимир Шантарович: «Из-за всей этой истории страна потеряла три хороших олимпийских медали, зато приобрела опыт борьбы с этими международными бандитами». 21.by
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Владимир Шантарович: «Из-за всей этой истории страна потеряла три хороших олимпийских медали, зато приобрела опыт борьбы с этими международными бандитами»

24.01.2017 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Белаурси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович прокомментировал решение CAS снять отстранение с команды.

– Из-за всей этой истории страна потеряла три хороших олимпийских медали. Это минимум! Богданович, Козырь, Юреня с Медведевым или Петрушенко с Белько в двойке на дистанции тысяча метров. На закуску четверка тысячная. Да и Марина Полторан тоже потеряла медаль – заехала в одиночке четвертой. Нас же, всех тренеров и врачей отстранили. Спортсмены на Играх были сами по себе.

Зато страна приобрела опыт борьбы с этими международными бандитами. Ну, и справедливость восторжествовала. Когда только все началось, говорил каждому: «Трубите, СМИ! Трубите всему миру!» Бандиты решают только свои вопросы. Они лоббируют только интересы своих. Им чихать на все международное сообщество. Вот и получилось, что без решения французского НАДА взяли и дисквалифицировали сборную, опираясь на какие-то газетные статьи. Надо этих негодяев, которые совершили преступления, очень серьезно наказать, – сказал Шанторович.

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Главный тренер сборной Белаурси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович прокомментировал решение CAS снять отстранение с команды.

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