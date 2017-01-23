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O Globo: у 7 российских волейболистов, завоевавших золото Олимпиады-2012, найдены положительные допинг-пробы

24.01.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший волейболист сборной Бразилии Жиба сообщил, что сборная России может потерять золото Лондона-2012 из-за семи положительных допинг-тестов в олимпийский сезон.

Жиба сейчас занимает должность главы комиссии спортсменов в Международной федерации волейбола (FIVB).

«На этой неделе я отправлюсь в Швейцарию, в штаб-квартиру FIVB, чтобы обсудить с антидопинговым и юридическим отделами заявления о допинговых проблемах у российских спортсменов в 2012 году и представить ответы комиссии спортсменов. Затем рассмотрим вопросы о наказании и перераспределении медалей Лондона», – написал Жиба в инстаграме.

По словам Жибы, у 7 волейболистов сборной России во время перепроверки были обнаружены положительные тесты. Все тесты были взяты в олимпийский сезон, что может привести к тому, что российская команда потеряет золото Лондона-2012.

В свою очередь FIVB заявила, что не обладает информацией о российских волейболистах, у которых были найдены положительные пробы.

«FIVB не получала информацию о спортсменах, сдавших положительные пробы в Лондоне, в том числе упомянутых в докладе Макларена. Кроме того, FIVB не знает о перераспределении медалей, которое проводит МОК», – сообщили в организации.

 
 
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Бывший волейболист сборной Бразилии Жиба сообщил, что сборная России может потерять золото Лондона-2012 из-за семи положительных допинг-тестов в олимпийский сезон.

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