На подготовку сборной по гребле на байдарках и каноэ в четырехлетнем цикле было затрачено более 45 млрд неденоминированных рублей. Об этом сообщил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Дубковский.

На стипендии и зарплаты было затрачено 15 млрд неденоминированных рублей

Также сообщается, что на судебные издержки потрачено порядка 80 тысяч долларов.

Напомним, что сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ была дисквалифицирована на год из-за подозрении в применении допинга во время сбора во Франции и пропустила Олимпиаду в Рио. Вчера CAS принял решение снять отстранение со сборной Беларуси.

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