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Валерий Бохно: «Договорной матч «Гранита»? Все это как снег на голову»
24.01.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Гранита» Валерий Бохно признался, что не знал об участии
- Вчера стало известно, что экс-футболист «Гранита» замешан в договорном матче. Стало ли для вас это неожиданностью?
– А как вы думаете? Конечно!
- Знаете ли фамилию футболиста, или может есть подозрения, кто это?
– Вообще понятия не имею и даже не могу предположить, что это за матч был.
Ничего не могу сказать по этому вопросу. Сам впервые узнал об этом, как снег на голову.
- Из федерации тоже на связь никто не выходил, ничего не объяснял?
– Вообще ничего, – сказал Бохно.
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Главный тренер «Гранита» Валерий Бохно признался, что не знал об участии экс-игрока клуба в договорном матче.
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