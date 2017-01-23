Главный тренер «Гранита» Валерий Бохно признался, что не знал об участии экс-игрока клуба в договорном матче .

- Вчера стало известно, что экс-футболист «Гранита» замешан в договорном матче. Стало ли для вас это неожиданностью?

– А как вы думаете? Конечно!

- Знаете ли фамилию футболиста, или может есть подозрения, кто это?

– Вообще понятия не имею и даже не могу предположить, что это за матч был.

Ничего не могу сказать по этому вопросу. Сам впервые узнал об этом, как снег на голову.

- Из федерации тоже на связь никто не выходил, ничего не объяснял?

– Вообще ничего, – сказал Бохно.