Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о дальнейших действиях белоруской стороны в деле об отстранении гребцов.

«Сейчас у нас несколько шагов по дальнейшим действиям.

Мы ждем полного решения суда с мотивировкой, чтобы понимать аргументацию. Какие из наших аргументов были приняты во внимание, а какие – нет.

Затем при помощи адвокатов составить смету расходов, которые мы понесли, оценить шансы на возмещение морального ущерба. Для этого нужна грамотная консультация наших адвокатов.

Ну и мы будем готовить второй иск в федеральный суд Швейцарии к международной федерации по гребле на байдарках и каноэ (ICF). Людей нужно наказать рублем», – сказал Котов.

Напомним, что сборная Беларуси по гребле была дисквалифицирована ICF на год из-за подозрении в применении допинга во время сбора во Франции.

Ранее CAS принял решение снять отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.