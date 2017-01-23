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Анатолий Котов: «Будем готовить второй иск в федеральный суд Швейцарии к ICF. Людей нужно наказать рублем»

24.01.2017 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о дальнейших действиях белоруской стороны в деле об отстранении гребцов.

«Сейчас у нас несколько шагов по дальнейшим действиям.

Мы ждем полного решения суда с мотивировкой, чтобы понимать аргументацию. Какие из наших аргументов были приняты во внимание, а какие – нет.

Затем при помощи адвокатов составить смету расходов, которые мы понесли, оценить шансы на возмещение морального ущерба. Для этого нужна грамотная консультация наших адвокатов.

Ну и мы будем готовить второй иск в федеральный суд Швейцарии к международной федерации по гребле на байдарках и каноэ (ICF). Людей нужно наказать рублем», – сказал Котов.

Напомним, что сборная Беларуси по гребле была дисквалифицирована ICF на год из-за подозрении в применении допинга во время сбора во Франции.

Ранее CAS принял решение снять отстранение со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.

 
 
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Генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал о дальнейших действиях белоруской стороны в деле об отстранении гребцов.

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