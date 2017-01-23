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Балтийская лига. «Борисфен» проиграл все 12 матчей регулярного чемпионата
24.01.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Могилевский «Борисфен» завершил выступление в Балтийской лиге в нынешнем сезоне.
Клуб оказался единственной командой лиги, которая проиграла все 12 матчей на групповой стадии. Также у команды худшая разница очков – -366.
Отметим, что все матчи «Борисфен» проводил в гостях.
Добавим, что в чемпионате Беларуси «Борисфен» одержал 15 побед в 16 матчах и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Гродно-93» (17-1).
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Могилевский «Борисфен» завершил выступление в Балтийской лиге в нынешнем сезоне.
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