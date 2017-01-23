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Балтийская лига. «Борисфен» проиграл все 12 матчей регулярного чемпионата

24.01.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Могилевский «Борисфен» завершил выступление в Балтийской лиге в нынешнем сезоне.

Клуб оказался единственной командой лиги, которая проиграла все 12 матчей на групповой стадии. Также у команды худшая разница очков – -366.

Отметим, что все матчи «Борисфен» проводил в гостях.

Добавим, что в чемпионате Беларуси «Борисфен» одержал 15 побед в 16 матчах и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Гродно-93» (17-1).

Тренер «Борисфена» Гуляев: «Заявка в Балтийскую лигу? У нас играет литовец Камарунас, благодаря его личным связям и удалось договориться»

 
Теги: Гродно
 
 
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Могилевский «Борисфен» завершил выступление в Балтийской лиге в нынешнем сезоне.

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