Могилевский «Борисфен» завершил выступление в Балтийской лиге в нынешнем сезоне.

Клуб оказался единственной командой лиги, которая проиграла все 12 матчей на групповой стадии. Также у команды худшая разница очков – -366.

Отметим, что все матчи «Борисфен» проводил в гостях.

Добавим, что в чемпионате Беларуси «Борисфен» одержал 15 побед в 16 матчах и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Гродно-93» (17-1).

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