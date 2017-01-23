МИНСК, 24 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен выступлением столичного хоккейного клуба "Динамо-Минск" в Континентальной хоккейной лиге.

Во вторник президент заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Шуневича, который также является председателем наблюдательного совета минского хоккейного клуба.

"Так, как вы (хоккеисты минского "Динамо" – Sputnik) себя вели на площадке, играя с "Динамо-Рига", это ни в одни ворота не лезет", – сказал Лукашенко.

По словам главы государства, команда из Риги уступает по уровню игры своим минским одноклубникам, но во встрече на "Минск-Арене" она оказалась существенно сильнее. Лукашенко подчеркнул: если рижанам дать такие зарплаты, как в минском клубе, они играли бы еще лучше.

"Не забывайте, что 15 тысяч (болельщиков – Sputnik) сидят на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть", – цитирует слова президента БелТА .

Он также обозначил главную проблему ХК "Динамо-Минск" – команда играет неровно и проигрывает тогда, когда этого нельзя делать. Лукашенко заявил, что команда должна выйти в плей-офф КХЛ, потому что она не для президента играет, а для белорусского народа.

Столичная дружина в первом матче домашней серии регулярного чемпионата КХЛ против рижских одноклубников, который состоялся 20 января, проиграла со счетом 1:3 . Все шайбы минчане пропустили в меньшинстве. Всего же "зубры" заработали 43 штрафные минуты, против восьми у гостей.