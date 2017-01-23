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Чемпионат мира. 1/4 финала. Норвегия сыграет с Венгрией и другие матчи

24.01.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. Сегодня пройдут четвертьфиналы.

Чемпионат мира

Франция

Мужчины

1/4 финала

24 января 

Норвегия – Венгрия – 19-00

Франция – Швеция – 21-00

Словения – Катар – 22-45

Испания – Хорватия – 22-45

 
 
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Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу.

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