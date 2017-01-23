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Чемпионат мира. 1/4 финала. Норвегия сыграет с Венгрией и другие матчи
24.01.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. Сегодня пройдут четвертьфиналы.
Чемпионат мира
Франция
Мужчины
1/4 финала
24 января
Норвегия – Венгрия – 19-00
Франция – Швеция – 21-00
Словения – Катар – 22-45
Испания – Хорватия – 22-45
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Во Франции продолжается мужской чемпионат мира по гандболу.
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