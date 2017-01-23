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ICF: «Решение отменить годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси стало разочарованием»
24.01.2017 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Международная федерация каноэ (ICF) на официальном сайте выступила с заявлением, в котором прокомментировала
«Международная федерация каноэ продолжит придерживаться принципа нулевой терпимости по отношению к допинговым нарушениям и будет принимать необходимые меры для сохранения целостности спорта. Отметим, что ICF c уважением относится к процессам, проводимым Спортивным арбитражным судом (CAS), однако решение отменить годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси стало разочарованием.
Исполком ICF остается привержен защите интересов гребли и гребцов и продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы обеспечить справедливость и честность на соревнованиях.
Решение исполкома ICF о дисквалификации команды основывалось на доказательствах, полученных в результате конфискации различных веществ и медицинских материалов после рейда французской полиции в тренировочном лагере сборной Беларуси в апреле прошлого года.
Французское уголовное дело против сборной Беларуси еще не закрыто, и ICF теперь будет ждать его итогов, прежде чем решить о своих дальнейших действиях.
Вследствие решения CAS белорусская сборная теперь имеет право участвовать в международных соревнованиях», — говорится в заявлении.
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Международная федерация каноэ (ICF) на официальном сайте выступила с заявлением, в котором прокомментировала решение CAS о снятии запрета на участие в соревнованиях...
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