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ICF: «Решение отменить годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси стало разочарованием»

24.01.2017 13:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международная федерация каноэ (ICF) на официальном сайте выступила с заявлением, в котором прокомментировала решение CAS о снятии запрета на участие в соревнованиях для белорусских гребцов..

«Международная федерация каноэ продолжит придерживаться принципа нулевой терпимости по отношению к допинговым нарушениям и будет принимать необходимые меры для сохранения целостности спорта. Отметим, что ICF c уважением относится к процессам, проводимым Спортивным арбитражным судом (CAS), однако решение отменить годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси стало разочарованием.

Исполком ICF остается привержен защите интересов гребли и гребцов и продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы обеспечить справедливость и честность на соревнованиях.

Решение исполкома ICF о дисквалификации команды основывалось на доказательствах, полученных в результате конфискации различных веществ и медицинских материалов после рейда французской полиции в тренировочном лагере сборной Беларуси в апреле прошлого года.

Французское уголовное дело против сборной Беларуси еще не закрыто, и ICF теперь будет ждать его итогов, прежде чем решить о своих дальнейших действиях.

Вследствие решения CAS белорусская сборная теперь имеет право участвовать в международных соревнованиях», — говорится в заявлении.

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Международная федерация каноэ (ICF) на официальном сайте выступила с заявлением, в котором прокомментировала решение CAS о снятии запрета на участие в соревнованиях...

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