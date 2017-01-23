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Александр Лукашенко: «Если бы в Риге получали такие зарплаты, как в минском «Динамо», у них на порядок был бы выше клуб»

24.01.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел, председателем наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорем Шуневичем раскритиковал игру белорусских хоккеистов в КХЛ.

«Так, как вы (хоккеисты «Динамо-Минск». – прим.) себя вели на площадке, играя с «Динамо» Рига, это ни в одни ворота не лезет.

Если бы спортсмены в рижском «Динамо» получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть.

Не забывайте, что 15 тыс. (болельщиков. – прим.) сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа», – сказал Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром внутренних дел, председателем наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск» Игорем...

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