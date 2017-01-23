﻿ Игорь Шуневич: «Игроки, и тренерский штаб «Динамо» сделают все для того, чтобы выйти в плей-офф и не просто выйти, но еще и дать достойный бой». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Игорь Шуневич: «Игроки, и тренерский штаб «Динамо» сделают все для того, чтобы выйти в плей-офф и не просто выйти, но еще и дать достойный бой»

24.01.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель наблюдательного совета «Динамо-Минск» Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил, что хоккеисты клуба сделают все, чтобы дать достойный бой в предстоящих играх КХЛ.

«Думаю и даже уверен, что команда сделает все, что от нее зависит. И игроки, и тренерский штаб команды «Динамо-Минск» сделает все для того, чтобы выйти в плей-офф и не просто выйти, но еще и дать достойный бой в этом высшем дивизионе чемпионата.

Надо собраться, учесть ошибки прошлых игр, в том числе и обидные промахи, просчеты, не всегда, кстати говоря, напрямую зависящие от наших хоккеистов. Игра с Ригой наглядно продемонстрировала сложности в связи с перелетом из Китая. Это тоже надо понимать, такой дальний перелет был впервые. Но я не оправдываю ни себя, ни команду. Могу только сказать, что мы сделаем все возможное и зависящее от нас, чтобы оправдать надежды наших болельщиков», – сказал Шуневич.

Александр Лукашенко: «Если бы в Риге получали такие зарплаты, как в минском «Динамо», у них на порядок был бы выше клуб»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель наблюдательного совета «Динамо-Минск» Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил, что хоккеисты клуба сделают...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко: «Если бы в Риге получали такие зарплаты, как в минском «Динамо», у них на порядок был бы выше клуб»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика