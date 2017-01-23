Председатель наблюдательного совета «Динамо-Минск» Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил, что хоккеисты клуба сделают все, чтобы дать достойный бой в предстоящих играх КХЛ.

«Думаю и даже уверен, что команда сделает все, что от нее зависит. И игроки, и тренерский штаб команды «Динамо-Минск» сделает все для того, чтобы выйти в плей-офф и не просто выйти, но еще и дать достойный бой в этом высшем дивизионе чемпионата.

Надо собраться, учесть ошибки прошлых игр, в том числе и обидные промахи, просчеты, не всегда, кстати говоря, напрямую зависящие от наших хоккеистов. Игра с Ригой наглядно продемонстрировала сложности в связи с перелетом из Китая. Это тоже надо понимать, такой дальний перелет был впервые. Но я не оправдываю ни себя, ни команду. Могу только сказать, что мы сделаем все возможное и зависящее от нас, чтобы оправдать надежды наших болельщиков», – сказал Шуневич.