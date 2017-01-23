Минск, 24 января. Александр Лукашенко раскритиковал игру белорусской команды в Континентальной хоккейной лиге. То, как вели себя хоккеисты "Динамо-Минск" в игре с Динамо" (Рига), "ни в одни ворота не лезет", заявил он 24 января во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также является председателем наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск".



"Если бы спортсмены в "Динамо" (Рига) получали такие зарплаты, как наши, у них на порядок был бы выше клуб. А вы как будто не собираетесь в плей-офф играть. Не забывайте, что 15 тысяч сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа".



Напомним, 19 января в первом матче очередной домашней серии в КХЛ минское "Динамо" проиграло на своей площадке аутсайдерам Западной конференции динамовцам Риги — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). После 49 матчей белорусский клуб с 82 очками занимает 6-е место среди 14 команд Западной конференции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко раскритиковал игру "Динамо-Минск" в КХЛ Минск, 24 января. Александр Лукашенко раскритиковал игру белорусской команды в Континентальной хоккейной лиге. То, как вели себя хоккеисты "Динамо-Минск" в...

Сергей Королевич, БелаПАН.