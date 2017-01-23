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Лукашенко раскритиковал игру "Динамо-Минск" в КХЛ
24.01.2017 15:11 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 24 января. Александр Лукашенко раскритиковал игру белорусской команды в Континентальной хоккейной лиге. То, как вели себя хоккеисты "Динамо-Минск" в игре с Динамо" (Рига), "ни в одни ворота не лезет", заявил он 24 января во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который также является председателем наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск".
Сергей Королевич, БелаПАН.
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Минск, 24 января. Александр Лукашенко раскритиковал игру белорусской команды в Континентальной хоккейной лиге. То, как вели себя хоккеисты "Динамо-Минск" в...
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