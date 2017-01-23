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Макась находится на просмотре в «Торпедо-БелАЗ»

24.01.2017 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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К предсезонной работе с «Торпедо-БелАЗом» приступил белорусский нападающий Александр Макась.

Свою карьеру он начинал в столичных клубах МТЗ-РИПО и «Минск», а в 2016 году перешел в казахстанский «Атырау», забил 1 мяч в чемпионате Казахстана в 24 матчах.

 
Теги: Минск
 
 
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К предсезонной работе с «Торпедо-БелАЗом» приступил белорусский нападающий Александр Макась.

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