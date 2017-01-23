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Макась находится на просмотре в «Торпедо-БелАЗ»
24.01.2017 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
К предсезонной работе с «Торпедо-БелАЗом» приступил белорусский нападающий Александр Макась.
Свою карьеру он начинал в столичных клубах МТЗ-РИПО и «Минск», а в 2016 году перешел в казахстанский «Атырау», забил 1 мяч в чемпионате Казахстана в 24 матчах.
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К предсезонной работе с «Торпедо-БелАЗом» приступил белорусский нападающий Александр Макась.
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