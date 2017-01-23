Участник летних Олимпийских игр в Лондоне, трехкратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира, обладатель Кубка мира и многократный победитель национальных первенств Олег Юреня высказал свое мнение о решении арбитражного суда по белорусской национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ.

– Вчера было вынесено решение арбитражным судом CAS о том, чтобы снять с нас все обвинения и о том, что нас незаконно отстранили от Олимпийских игр. В связи с этим наше имя немного очистилось, но я думаю, что все равно осталось черное пятно на нашей команде, не только на наших именах. Кроме того, что нам просто не дали выступить на Олимпиаде, мы не смогли оправдать наши амбиции. Надеюсь, что еще будут суды, которые хоть как-то компенсируют наши моральные и финансовые затраты, что все это возместится, но это вряд ли уже что-то изменит.

Полного чувства удовлетворения от решения нет. Олимпийские игры проходят раз в четыре года, мы к ним готовились. Из-за лондонской Олимпиады я был расстроен, ведь там я стал шестым, а в Рио планировал выступить гораздо сильнее. Выступал бы в трех классах: одиночке, двойке и четверке. Я уверен, что в одном из классов была бы точно медаль.

Настроение в команде «ну да, нас оправдали», но никто не ликует, не прыгает от счастья. Все понимают, «ну хорошо, а что дальше?». То, что нас пытаются засудить, то, что решение было вынесено не сразу, давало сомнения, что нас оправдают. Казалось, что будут тянуть до последнего, а там уже не будет смысла нас оправдывать и давать выступать.

В целом все понимали, что никаких доказательств употребления допинга нет и быть не может. На основании каких подозрений нам что-то предъявляли – непонятно. Выглядело всё сфабрикованным и голословным, – сказал Юреня.