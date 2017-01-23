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«Спорт-Экспресс»: «Оренбург» арендовал Бордачева

24.01.2017 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По данным «Спорт-Экспресс», белорусский защитник Максим Бордачев продолжит карьеру в «Оренбурге».

«Томь» отдаст игрока в аренду до конца сезона.

На данный момент 30-летний белорус проходит медицинское обследование в «Оренбурге».

В нынешнем сезоне Бордачев провел в премьер-лиге 10 матчей, сделал две результативные передачи и заработал одну желтую карточку.

Ранее сообщалось о том, что футболист мог вернуться в БАТЭ.

 

 
 
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По данным «Спорт-Экспресс», белорусский защитник Максим Бордачев продолжит карьеру в «Оренбурге».

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