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«Спорт-Экспресс»: «Оренбург» арендовал Бордачева
24.01.2017 17:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
По данным «Спорт-Экспресс», белорусский защитник Максим Бордачев продолжит карьеру в «Оренбурге».
«Томь» отдаст игрока в аренду до конца сезона.
На данный момент 30-летний белорус проходит медицинское обследование в «Оренбурге».
В нынешнем сезоне Бордачев провел в премьер-лиге 10 матчей, сделал две результативные передачи и заработал одну желтую карточку.
Ранее сообщалось о том, что футболист мог
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По данным «Спорт-Экспресс», белорусский защитник Максим Бордачев продолжит карьеру в «Оренбурге».
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