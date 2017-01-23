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Winter Cup 2017. Брестское «Динамо» разгромило «Вентспилс»

24.01.2017 17:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Winter Cup 2017

Брест

24-26 января

Динамо Брест – Вентспилс Латвия 4:1 (3:1)

Голы: 0:1 – Алексеев (3), 1:1 – Торрес (23, с пенальти), 2:1 – Букаткин (40), 3:1 – Алисейко (44), 4:1 – Афоаква (60).

Динамо: Малерб (Кужаль, 46), Алисейко (Тымонюк, 46), Гаврилович (Борисов, 46), Лебедев (Аврамия, 46), Иванов (Татаревич, 46), Букаткин (Чиж, 46), Торрес (Побудей, 46), Осучукву (Коневега, 46; Бабаво, 78), Герман (Юрьев, 46), Фамейе (Диксон, 46), Василюк (Демешко, 46).

24 января

 
Теги: Брест
 
 
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Winter Cup 2017 Брест 24-26 января Динамо Брест – Вентспилс Латвия 4:1 (3:1) Голы: 0:1 – Алексеев (3), 1:1 – Торрес (23, с пенальти), 2:1 – Букаткин (40), 3:1 – Алисейко (44), 4:1 – Афоаква (60).

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