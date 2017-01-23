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Кубок Дэвиса. Мирный, Шило, Ивашко и Герсимов – с составе сборной Беларуси на матч с Румынией
24.01.2017 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В минском Дворце тенниса пройдет первого раунда Евро-Африканской зоны I между сборными Беларуси и Румынии. Вход свободный.
Капитан нашей команды Владимир Волчков остановил свой выбор на следующих игроках:
Илья Ивашко (одиночный разряд: 177 АТР, парный разряд: 409 АТР)
Егор Герасимов (одиночный разряд: 326 АТР, парный разряд: 779 АТР)
Ярослав Шило (одиночный разряд: 519 АТР, парный разряд: 217 АТР)
Максим Мирный (одиночный разряд: – АТР, парный разряд: 21 АТР)
Гости избрали следующий вариант состава:
Мариус Копил (одиночный разряд: 127 АТР, парный разряд: 381 АТР)
Адриан Унгур (одиночный разряд: 316 АТР, парный разряд: 691 АТР)
Николай Фрунза (одиночный разряд: 582 АТР, парный разряд: 530 АТР)
Хория Текау (одиночный разряд: – АТР, парный разряд: 19 АТР)
Матч продлится три дня – с 3 по 5 февраля.
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В минском Дворце тенниса пройдет первого раунда Евро-Африканской зоны I между сборными Беларуси и Румынии.
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