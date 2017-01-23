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Кубок Дэвиса. Мирный, Шило, Ивашко и Герсимов – с составе сборной Беларуси на матч с Румынией

24.01.2017 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В минском Дворце тенниса пройдет первого раунда Евро-Африканской зоны I между сборными Беларуси и Румынии. Вход свободный.

Капитан нашей команды Владимир Волчков остановил свой выбор на следующих игроках:

Илья Ивашко (одиночный разряд: 177 АТР, парный разряд: 409 АТР)

Егор Герасимов (одиночный разряд: 326 АТР, парный разряд: 779 АТР)

Ярослав Шило (одиночный разряд: 519 АТР, парный разряд: 217 АТР)

Максим Мирный (одиночный разряд: – АТР, парный разряд: 21 АТР)

Гости избрали следующий вариант состава:

Мариус Копил (одиночный разряд: 127 АТР, парный разряд: 381 АТР)

Адриан Унгур (одиночный разряд: 316 АТР, парный разряд: 691 АТР)

Николай Фрунза (одиночный разряд: 582 АТР, парный разряд: 530 АТР)

Хория Текау (одиночный разряд: – АТР, парный разряд: 19 АТР)

Матч продлится три дня – с 3 по 5 февраля.

Кубок Дэвиса. Мирный, Шило, Ивашко и Герсимов – с составе сборной Беларуси на матч с Румынией

 
 
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В минском Дворце тенниса пройдет первого раунда Евро-Африканской зоны I между сборными Беларуси и Румынии.

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