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Сергей Сафарьян: «Качество показа даст возможность трансляции матчей чемпионата Беларуси за рубежом»
24.01.2017 18:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о специализированном телеканала по показу футбола.
– Хотелось бы уточнить насчет создания
– У нас уже есть «Беларусь-5», который показывает поединки чемпионата. А создание специализированного футбольного канала – это стремление охватить как можно больше матчей. О препятствующих факторах на данный момент говорить трудно, поскольку только разрабатывается бизнес-план проекта. Когда он будет готов, мы оценим и проанализируем все риски, плюсы и минусы.
– Может быть, есть какие-то перспективы продажи прав на показ матчей чемпионата в другие страны?
– Будут оценены все способы покрытия расходов. Безусловно, качество показа, которое сейчас обсуждается, даст возможность трансляции за рубежом. Такая перспектива нами также рассматривается.
– Канал будет общедоступным или платным?
– Обычной кнопкой он точно не станет. Предполагается, что войдет в пакет Zala, – сказал Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Качество показа даст возможность трансляции матчей чемпионата Беларуси за рубежом»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о специализированном телеканала по показу футбола.
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