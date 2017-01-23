Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о специализированном телеканала по показу футбола.

– Хотелось бы уточнить насчет создания телевизионного канала . Матчей в чемпионате будет много, охватить все представляется неимоверно сложной задачей. Как федерация планирует решать эту проблему? И какие еще факторы препятствуют созданию канала?

– У нас уже есть «Беларусь-5», который показывает поединки чемпионата. А создание специализированного футбольного канала – это стремление охватить как можно больше матчей. О препятствующих факторах на данный момент говорить трудно, поскольку только разрабатывается бизнес-план проекта. Когда он будет готов, мы оценим и проанализируем все риски, плюсы и минусы.

– Может быть, есть какие-то перспективы продажи прав на показ матчей чемпионата в другие страны?

– Будут оценены все способы покрытия расходов. Безусловно, качество показа, которое сейчас обсуждается, даст возможность трансляции за рубежом. Такая перспектива нами также рассматривается.

– Канал будет общедоступным или платным?

– Обычной кнопкой он точно не станет. Предполагается, что войдет в пакет Zala, – сказал Сафарьян.