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Седнев останется в «Днепре»
24.01.2017 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает официальный сайт «Днепра», прошлогодний тренерский штаб клуба продолжит работу с командой и в новом сезоне в высшей лиге.
Главный тренер Александр Седнев, тренер по научно-методической работе Вячеслав Левчук, а также старший тренер Юрий Лукашов продлили свои контракты с «Днепром».
Ранее сообщалось о том, что Седнев мог покинуть «Днепр». Сообщалось о том, что специалист был кандидатом на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси.
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Как сообщает официальный сайт «Днепра», прошлогодний тренерский штаб клуба продолжит работу с командой и в новом сезоне в высшей лиге.
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