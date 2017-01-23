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Седнев останется в «Днепре»

24.01.2017 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает официальный сайт «Днепра»,  прошлогодний тренерский штаб клуба продолжит работу с командой и в новом сезоне в высшей лиге.

Главный тренер Александр Седнев, тренер по научно-методической работе Вячеслав Левчук, а также старший тренер Юрий Лукашов продлили свои контракты с «Днепром».

Ранее сообщалось о том, что Седнев мог покинуть «Днепр». Сообщалось о том, что специалист был кандидатом на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси.

 
 
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Как сообщает официальный сайт «Днепра», прошлогодний тренерский штаб клуба продолжит работу с командой и в новом сезоне в высшей лиге.

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