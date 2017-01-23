Как сообщает официальный сайт «Днепра», прошлогодний тренерский штаб клуба продолжит работу с командой и в новом сезоне в высшей лиге.

Главный тренер Александр Седнев, тренер по научно-методической работе Вячеслав Левчук, а также старший тренер Юрий Лукашов продлили свои контракты с «Днепром».

Ранее сообщалось о том, что Седнев мог покинуть «Днепр». Сообщалось о том, что специалист был кандидатом на пост главного тренера молодежной сборной Беларуси.