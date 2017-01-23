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Владимир Шантарович: «В ICF решили нас «развести» как школьников, и чтобы мы еще молчали»

24.01.2017 20:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович прокомментировал решение CAS снять отстранение с команды.

«Я прошу поменять их всех там. У них останется память об этом. За всю историю существования этой международной федерации (ICF – прим.) они никогда ничего не проигрывали. А здесь решили «развести» нас как школьников, и чтобы мы еще молчали.

У нас будут Европейские игры.  Допустим, приезжает один из представителей ICF, и мы ему даем на неделю метлу, и он метет канал. Ну как по-другому еще!? Или про проспекту Независимости выстраиваем этих 4-5 человек… Но я думаю, что они не приедут на Европейские игры», – сказал Шантарович в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович прокомментировал решение CAS снять отстранение с команды.

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