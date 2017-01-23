Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович прокомментировал решение CAS снять отстранение с команды.

«Я прошу поменять их всех там. У них останется память об этом. За всю историю существования этой международной федерации (ICF – прим.) они никогда ничего не проигрывали. А здесь решили «развести» нас как школьников, и чтобы мы еще молчали.

У нас будут Европейские игры. Допустим, приезжает один из представителей ICF, и мы ему даем на неделю метлу, и он метет канал. Ну как по-другому еще!? Или про проспекту Независимости выстраиваем этих 4-5 человек… Но я думаю, что они не приедут на Европейские игры», – сказал Шантарович в эфире «Беларусь 5».