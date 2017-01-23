Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал слова украинского агента Вадима Шаблия по поводу взыскания с федерации компенсации за досрочное расторжение контракта с бывшим главным тренером сборной Беларуси Александром Хацкевичем.

– По поводу письма агента Хацкевича Вадима Шаблия есть какие-либо новости?

– Я уже говорил о том, что не знаю этого человека, не видел его в лицо. Никаких документов он не предоставлял. Пока все его слова далеки от истины, являются ложью, – сказал Сафарьян.

Напомним, 6 декабря 2016-го АБФФ досрочно расторгла контракт с Хацкевичем, рассчитанный до ноября 2017-го. Председатель АБФФ Сергей Румас пояснил, что такое решение было принято после того, как Хацкевич отказался пойти на уменьшение зарплаты (по некоторым данным она равнялась 240 тысячам евро в год).

«Мы пойдем до конца». Хацкевич хочет от АБФФ компенсации за досрочное расторжение контракта