﻿ Экстралига. За 8 матчей до конца регулярного чемпионата определились все участники плей-офф. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Экстралига. За 8 матчей до конца регулярного чемпионата определились все участники плей-офф

24.01.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в матче экстралиги сборная Беларуси (U-20) победила «Могилев» (2:0).

Таким образом, за 8 матче до конца регулярного чемпионата определились все участники плей-офф экстралиги.

На этой стадии сыграют: «Юность», «Неман», «Гомель», «Шахтер», «Динамо Молодечно», «Металлург», «U-20» и «Лида».

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в матче экстралиги сборная Беларуси (U-20) победила «Могилев» (2:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Пока все слова Шаблия далеки от истины, являются ложью»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика