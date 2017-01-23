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Экстралига. За 8 матчей до конца регулярного чемпионата определились все участники плей-офф
24.01.2017 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в матче экстралиги сборная Беларуси (U-20) победила «Могилев» (2:0).
Таким образом, за 8 матче до конца регулярного чемпионата определились все участники плей-офф экстралиги.
На этой стадии сыграют: «Юность», «Неман», «Гомель», «Шахтер», «Динамо Молодечно», «Металлург», «U-20» и «Лида».
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Сегодня в матче экстралиги сборная Беларуси (U-20) победила «Могилев» (2:0).
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