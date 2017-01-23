﻿ Валерий Исаев: «Футболисты проедают народные деньги? Так и хочется им посоветовать: поднимите заднее место с дивана, покупайте бутсы и идите зарабатывать!». 21.by
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Валерий Исаев: «Футболисты проедают народные деньги? Так и хочется им посоветовать: поднимите заднее место с дивана, покупайте бутсы и идите зарабатывать!»

24.01.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Валерий Исаев поделился мнением о развитии футбола и о заработках футболистов в Беларуси.

– Если говорить о белорусском футболе, то есть ли прогресс?

– На мой взгляд, уровень национального чемпионата в последние два года снизился. То меняем количество команд в высшей лиге, то разрешаем выступать клубам с маленьким бюджетом. Энтузиазм руководства ФК «Крумкачы» и «Ислочи» можно только приветствовать, но это не профессиональный футбол, а авантюра.

– Зарплаты белорусских футболистов в последнее время сильно снизились?

– Существенно. Когда бюджет клуба составляет 400 тысяч долларов, то какие могут быть заработки? Около 500-600 «зеленых» в месяц. Это, наверное, средний заработок 70 процентов команд белорусского чемпионата.

– А вот на форумах в интернете некоторые считают, что футболисты проедают народные деньги.

– Так и про агентов пишут, что они ничего создают, а столько получают! Специалистов же хватает. Так и хочется им посоветовать: поднимите заднее место с дивана, покупайте бутсы и идите зарабатывать! Но почему люди не говорят такое про бизнесменов, которые тоже что-то зарабатывают и ездят на дорогих машинах. В чем разница? Только в том, что футболисты находятся в центре внимания людей. Все любят считать чужие деньги, – цитирует Исаева «Народная воля».

 
 
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