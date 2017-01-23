Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:4 OT).

– Перед матчем знали, что «Автомобилист» очень здорово перемещает шайбу по льду, очень здорово умеет растягивать оборону соперника. В этом у нас были некоторые проблемы, необходимо было время на адаптацию.

Что касается нашей игры, я увидел улучшения в некоторых моментах игры. Будем работать и стараться показывать лучший результат.

– Хенкель и Готовец перестали выходить на лед по ходу матча. Это повреждение или что-то другое?

– Они не готовы играть.

– Эллисон забросил впервые за 16 матчей. У вас был особый разговор по поводу его низкой результативности?

– Нет, ничего особого я ему не говорил. Просил его продолжать бросать и создавать моменты. Все-таки Мэтт лучше играет, когда он нацелен на ворота. А в последних матчах Эллисон пытался исполнить роль плеймейкера. Сегодня он больше думал о бросках, и поэтому у него получилось забросить.

– Второй матч подряд «Динамо» остается в формате 3 на 5. Это стечение обстоятельств или проблемы с дисциплиной?

– Думаю, эту проблему можно разложить на две части. Одна из них лежит на нас. Действительно нужно проявлять большую дисциплинированность в концовке матчей, внимательно следить за нашими действиями. Я сказал об одной, а о второй можете подумать сами.

– Организаторы признали лучшим Карабаня. Вы согласны с таким решением?

– Данила здорово сыграл на своей позиции. А когда выдался шанс, он сумел вступиться за своего партнера – это здорово. Мне нравится энергия и искра, которую Данила приносит в нашу команду. Думаю, у него все получится. Мне нравится смотреть, как он играет за нас, – сказал Вудкрофт на пресс-конференции, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.