Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов поделился мнением об игре нашей команды на чемпионате мира, где она завершила выступление на стадии 1/8 финала.

– Впечатление осталось двоякое, потому что у нас игра была нестабильна. Об этом конкретно говорит результат последней игры со Швецией. Мы обыгрываем венгров и через день полное фиаско.

– Отсутствие стабильности с чем связываете? Отсутствием опыта?

– Ну много молодежи. Думаю, что иногда мы немножко завышаем требования к молодым игрокам. Слишком много хотим.

Я знаю, что на протяжении всего турнира Сергей Рутенко был в контакте с игроками. Он нас никогда не покидал. Надо отдать должное тому, что он объявил всем, что он заканчивает карьеру.

– Сборная без Сергея Рутенко имеет место быть? И способна она добиваться высокого результата?

– Я думаю, что мы уже на этом турнире доказали. И уже эта молодая команда коснулась таких соперников как Хорватия, Германия. Определенное время мы играли с ними на равных. Мы выиграли у венгров. Но есть и провалы. Сергей Рутенко очень много сделал для белорусского гандбола. Но нужно когда-то уже эту тему закрывать и думать о том, как дальше работать без Рутенко. Он нас приехал встречать :) И где-то гандболисты взрослеют, а сердце все равно остается в гандболе, – сказал Шевцов в эфире программы «Спорт кадр».

Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата мира Беларусь проиграла Швеции (22:41).